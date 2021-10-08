Югорский депутат Васильева объяснила появление цитаты Гитлера на странице в соцсети

Цитата немецкого фюрера Адольфа Гитлера появилась на странице в соцсети депутата из Югорска Марины Васильевой. Позже она объяснила казус.

О произошедшем сообщили в паблике «Подслушано Югорск». По словам авторов поста, в аккаунте Васильевой процитировано одно из произведений Гитлера, признанное экстремистским. Они возмутились, что парламентарий «пропагандирует фашизм» и добавили, что никогда не проголосовали бы за нее, если бы знали о возникшей ситуации.

Вскоре Марина Васильева написала, что ее аккаунт взломали. В беседе с URA.RU она добавила, что злоумышленники изменили ее данные и фотографии. Она долго не могла получить доступ к странице. Депутат подозревает, что это могло быть подстроено администраторами паблика «Подслушано Югорск», чтобы привлечь читателей и обогатиться.

«Он [администратор паблика - Прим.ред.] нарушил мои права, и я буду с этим бороться! У человека нет никаких принципов», — заявила Васильева.

Подробности случившегося в настоящее время выясняются.