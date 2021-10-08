Глава Правительства Мали сообщил о связи Франции с террористами

Террористические группировки на территории Мали финансируются извне. Об этом заявил премьер-министр западноафриканского государства Шогель Кокалла Маига.

Глава Правительства Мали Маига указал на связь Франции с террористами. Кроме того, у официального Бамако есть соответствующие доказательства, сообщил премьер-министр в беседе с журналистами РИА Новости.

Французская сторона не смогла справиться с террористической угрозой на территории государства. Об этом заявлял и глава МИД России Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН. Дипломат подчеркнул, что военная операция Пятой республики «Бархан» в Мали была неэффективной.

За время присутствия иностранного военного контингента в стране количество незаконных формирований лишь увеличилось, отметил Лавров.