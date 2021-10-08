Собянин поручил руководству метро выделить избитому дагестанцами Ковалеву 2 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пострадавшего пассажира московского метрополитена Романа Ковалева. Он вступился за девушку, которую оскорбляли трое пьяных уроженцев Дагестана.

Собянин поблагодарил Ковалева за проявленное мужество. Глава администрации города обратился к руководству метро с поручением выделить москвичу помощь в размере 2 млн рублей.

ЧП случилось в вагоне поезда, который следовал в сторону станции «Первомайская». Трое мужчин вошли в состав и стали вести себя неадекватно. Они оскорбляли женщину, которая попросила вести себя потише. На помощь пассажирке пришел очевидец.

Приезжие жестоко избили оппонента и попытались сбежать с места происшествия. Их удалось задержать по горячим следам. Правоохранители возбудили по факту произошедшего два уголовных дела. Их поместили в СИЗО по решению суда.

Пострадавшего Ковалева госпитализировали с гематомами и переломом носа. Ему предстоит одна операция.