Лавров сообщил о достигнутом прогрессе в вопросе регистрации «Спутника V» в Европе

Работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) продвигается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Политикам не следует мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, убеждены в МИД РФ. Наоборот, важно оказывать содействие, подчеркнул Сергей Лавров. Необходимо как можно скорее разрешить вопрос с регистрацией российского препарата от коронавируса «Спутник V».

«Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами», — добавил Лавров.

«Спутник V» — это наиболее востребованная российская вакцина от коронавируса. Ее применение одобрили власти более 70 стран. К тому же на территории многих государств стартовало производство «Спутника V». Этому предшествовал ряд договоренностей с российской стороной.