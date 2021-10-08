Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Англии

Португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом АПЛ по итогам месяца.

Пресс-служба АПЛ сообщила, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком турнира в сентябре. В течение месяца 36-летний нападающий принял участие в трех матчах чемпионата Англии, в которых забил три гола. Роналду поразил ворота «Вест Хэма» и дважды огорчил голкипера «Ньюкасла». Примечательно, что именитый португальский игрок завоевал награду в первом же месяце после возвращения в «Манчестер Юнайтед». В последний раз Роналду получал приз в 2008 году.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса». Роналду подписал контракт с «красными дьяволами» до 2023 года. В составе «Манчестер Юнайтед» трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.