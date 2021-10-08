В Подмосковье полицейский «зарабатывал» на сливе ритуальному агентству сведений об умерших

МВД подозревает своего коллегу в передаче сведений об умерших за деньги. К слову, стоимость одного сообщения стоила свыше 20 тыс. рублей.

Установлено, что 32-летний старший сержант служил водителем в комендантском взводе по охране специализированных объектов. По предварительной версии стражей порядка, силовик передал руководителю похоронного агентства конфиденциальную информацию об умершей гражданке.

Было принято решение о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела следователями ГСУ СК России по Московской области по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Как рассказал источник ФАН в правоохранительных органах, водитель был в оперативной разработке.

Подозреваемый окончил университет в Санкт-Петербурге, не женат и детей у него на иждивении нет. Сейчас с ним проводят следственные действия. Мужчина признал свою вину частично. Вскоре в отношении него изберут меру пресечения.