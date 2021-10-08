СМИ сообщают о более 100 жертвах взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз

Свыше 100 человек стали жертвами взрыва, который прогремел в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз. Об этом сообщили в местном интернет-издании Aamaj News.

Напомним, что взрыв прогремел несколько часов назад во время пятничной молитвы, когда в мечети находилось много человек. Инцидент произошел в результате активации взрывного устройства. Погибли больше 100 людей, еще несколько десятков получили различные ранения.

Предположительно, данный террористический акт был совершен боевиками группировки «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом написал в своих соцсетях член радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) по культуре Мохаммад Джалал.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации