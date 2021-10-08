Атомная подлодка США после столкновения с неизвестным объектом вернулась на базу

Атомная субмарина ВМС США USS Connecticut после столкновения с неизвестным объектом прибыла для ремонта на морскую базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Об этом сообщает издание The Guam Daily Post, ссылаясь на американских военных.

Подводная лодка была повреждена в результате столкновения с неизвестным препятствием еще 2 октября. Пострадали 11 человек. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести, не опасные для жизни.

BREAKING: Attack Submarine USS Connecticut Suffers Underwater Collision in Pacific -- USNI News https://t.co/10LsHLvMKw pic.twitter.com/BiYpySFBCf — USNI News (@USNINews) October 7, 2021

Военные эксперты называют одну из причин столкновения плохую акустику на подлодке. Экипаж мог попросту мог не отследить преграду из-за шумов от подводных течений или многочисленных судов на поверхности моря.

Близость ЧП к китайским границам обеспокоило властей в Пекине. Они выразили беспокойство по данному факту.

«Китай глубоко обеспокоен этим инцидентом. США и другие вовлеченные в него страны должны проинформировать о соответствующих деталях, в том числе сообщить точное место происшествия, цель этого похода, подробности о том, с чем столкнулась субмарина, имела ли место утечка радиации или был ли причинен вред окружающей среде»,— прокомментировал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Атомная подлодка USS Connecticut - в эксплуатации с 1998 года. Может оснащаться ракетами Tomahawk с ядерными боеголовками.