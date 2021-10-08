Лавров: Россия готова работать с любым немецким правительством

Россия будет работать с любым германским правительством, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Глава МИД РФ уточнил, что Москва наблюдает за тем, как формируются политические коалиции в ФРГ. Российская сторона готова к сотрудничеству с Германией при любом кабинете министров.

«Мой ответ будет банальным, но честным: мы примем любой выбор немецкого народа», — сказал Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Для России важно сохранять сотрудничество с немецким правительством, каким бы оно ни было, заключил министр иностранных дел РФ.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что власти России заняты разработкой нового алгоритма въезда и выезда из страны иностранных граждан. Процесс подготовки, по словам главы МИД РФ, займет несколько месяцев, а сама процедура въезда и выезда в Россию будет абсолютно прозрачной.