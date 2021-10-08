«Чревато Чернобылем». Баранец призвал замерить радиацию в районе аварии атомной подлодки США

Мир может стоять в шаге от ядерной катастрофы из-за столкновения атомной подводной лодки США USS Connecticut с неким «объектом» в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, которого тревожит тот факт, что американцы придали происшествие огласке лишь спустя пять дней после ЧП.

Инцидент, в результате которого травмы легкой и средней тяжести получили сразу 11 моряков, случился 2 октября, но информация об этом появилась лишь 7 октября. При этом в Тихоокеанском флоте США поспешили заверить, что ядерная установка подлодки не пострадала, а сама субмарина находится в «безопасном и стабильном состоянии». Сейчас она прибыла для обследования на базу на острове Гуам.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas / Public Domain

Никакой новой информации за минувшие сутки американцы не предоставили. Это не на шутку обеспокоило китайцев, которые сегодня потребовали у Вашингтона обнародовать детали происшествия. В частности, рассекретить «объект», с которым столкнулась подлодка, и обозначить точное место происшествия.

Собеседник «ПС» в свою очередь предположил, что речь в этой «мутной» истории может идти о второй субмарине, принадлежащей либо США, либо одной из стран-участниц НАТО.

«Это сообщение об 11 пострадавших подводниках вызывает у меня вопрос: это ж какой силы должно быть столкновение, чтобы пострадали сразу 11 человек? Это говорит о серьезности ситуации и о серьезном вообще ЧП. Тем более, если учитывать, что это атомная подлодка, на которой есть и ядерный реактор, и ядерные ракеты. Следовательно, сейчас, чтобы понять, что же там случилось, и не врут ли нам американцы, человечеству надо как можно быстрее замерить уровень радиации в том регионе. Это может нас как-то успокоить, а сейчас нельзя подставлять уши под ту дешевую лапшу, которую нам вешают американцы», – рассудил обозреватель «КП».

Баранец выдвинул еще одну версию ЧП: подводные течения Индо-Тихоокеанского региона намыли на дне песчано-каменную гору, которую моряки между собой называют «банка». Она, по словам полковника в отставке, может вырасти буквально за 2-3 дня и, соответственно, не отображаться на карте. Удар о такое препятствие, как правило, чреват для людей серьезными травмами.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas / Public Domain

Какой бы не была истинная причина инцидента, мировой общественности стоит обратить на это внимание, считает собеседник «ПС». По его словам, любое столкновение под водой — явный сигнал к тому, что техника на корабле находится в неисправном состоянии.

«Это говорит о слабости гидроакустической системы. Даже если там сидят профессионалы, но техника не позволяет видеть ситуацию, значит, она у них хреновая. Значит, нельзя исключать новых столкновений. А это же вам не бревно плавает. Это атомный объект! Такие вещи на атомных подлодках могут обернуться американским Чернобылем», – предостерег Баранец.

Военный аналитик отметил, что чем дольше в США замалчивают детали ЧП, тем больше поводов у мировой общественности думать, что в Южно-Китайском море произошла авария, «последствия которой еще не закончились».

Впрочем инциденты с атомными подлодками США в том регионе происходят нередко. Баранец считает, что виной тому непрофессионализм американских военных.