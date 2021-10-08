«Чревато Чернобылем». Баранец призвал замерить радиацию в районе аварии атомной подлодки США

Мир может стоять в шаге от ядерной катастрофы из-за столкновения атомной подводной лодки США USS Connecticut с неким «объектом» в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, которого тревожит тот факт, что американцы придали происшествие огласке лишь спустя пять дней после ЧП.
Инцидент, в результате которого травмы легкой и средней тяжести получили сразу 11 моряков, случился 2 октября, но информация об этом появилась лишь 7 октября. При этом в Тихоокеанском флоте США поспешили заверить, что ядерная установка подлодки не пострадала, а сама субмарина находится в «безопасном и стабильном состоянии». Сейчас она прибыла для обследования на базу на острове Гуам.
Никакой новой информации за минувшие сутки американцы не предоставили. Это не на шутку обеспокоило китайцев, которые сегодня потребовали у Вашингтона обнародовать детали происшествия. В частности, рассекретить «объект», с которым столкнулась подлодка, и обозначить точное место происшествия.
Собеседник «ПС» в свою очередь предположил, что речь в этой «мутной» истории может идти о второй субмарине, принадлежащей либо США, либо одной из стран-участниц НАТО.
«Это сообщение об 11 пострадавших подводниках вызывает у меня вопрос: это ж какой силы должно быть столкновение, чтобы пострадали сразу 11 человек? Это говорит о серьезности ситуации и о серьезном вообще ЧП. Тем более, если учитывать, что это атомная подлодка, на которой есть и ядерный реактор, и ядерные ракеты. Следовательно, сейчас, чтобы понять, что же там случилось, и не врут ли нам американцы, человечеству надо как можно быстрее замерить уровень радиации в том регионе. Это может нас как-то успокоить, а сейчас нельзя подставлять уши под ту дешевую лапшу, которую нам вешают американцы», – рассудил обозреватель «КП».
Баранец выдвинул еще одну версию ЧП: подводные течения Индо-Тихоокеанского региона намыли на дне песчано-каменную гору, которую моряки между собой называют «банка». Она, по словам полковника в отставке, может вырасти буквально за 2-3 дня и, соответственно, не отображаться на карте. Удар о такое препятствие, как правило, чреват для людей серьезными травмами.
Какой бы не была истинная причина инцидента, мировой общественности стоит обратить на это внимание, считает собеседник «ПС». По его словам, любое столкновение под водой — явный сигнал к тому, что техника на корабле находится в неисправном состоянии.
«Это говорит о слабости гидроакустической системы. Даже если там сидят профессионалы, но техника не позволяет видеть ситуацию, значит, она у них хреновая. Значит, нельзя исключать новых столкновений. А это же вам не бревно плавает. Это атомный объект! Такие вещи на атомных подлодках могут обернуться американским Чернобылем», – предостерег Баранец.
Военный аналитик отметил, что чем дольше в США замалчивают детали ЧП, тем больше поводов у мировой общественности думать, что в Южно-Китайском море произошла авария, «последствия которой еще не закончились».
Впрочем инциденты с атомными подлодками США в том регионе происходят нередко. Баранец считает, что виной тому непрофессионализм американских военных.