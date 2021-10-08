Пеcков заявил о заинтересованности России в налаживании отношений с Евросоюзом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил принцип Москвы в отношениях с Брюсселем. Российская сторона заинтересована в их разморозке, отметил он.

Инициатива свертывания взаимного сотрудничества была не Москва, сказал Песков. Россия готова к налаживанию отношений с ЕС, несмотря на неоднозначные формулировки со стороны Брюсселя, добавил он.

«Российский принцип в отношениях с Брюсселем достаточно прост: мы заинтересованы в размораживании этих отношений», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Существует множество тем для обсуждения между Москвой и Брюсселем, уточнил пресс-секретарь главы государства. Однако российская сторона с трудом воспринимает такие формулировки, в которых идет речь одновременно о сдерживании и выстраивании диалога. Подобная биполярность у РФ отсутствует, заключил Песков.