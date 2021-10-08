Песков высказался о хулиганах, избивших мужчину в московском метро

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался насчет избиения мигрантами москвича в вагоне столичного метро. Представитель Кремля обратил особое внимание на оперативность действий сотрудников правоохранительных органов и дал краткую «характеристику» нападавшим.

«Речь идет о подонках, о хулиганах, не важно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны», — поделился Песков своим мнением в разговоре с журналистами.

Напомним, что инцидент произошел несколько дней назад. Трое уроженцев Дагестана шумно себя вели в вагоне электропоезда и агрессивно отреагировали на замечание одной из пассажирок. Роман Ковалев вступился за девушку, однако злоумышленники воспользовались своим численным превосходством и жестоко избили его.

После потасовки дебоширов задержали полицейские. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и покушении на убийство.