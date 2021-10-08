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Взрыв прогремел в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз

/ Обновлено: 08 октября 2021 13:03
Взрыв прогремел в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз

Несколько человек пострадали в результате взрыва, который произошел в шиитской мечети в провинции Кундуз.

Согласно последним данным, пострадавших госпитализировали с травмами. О жертвах и подробностях происшествия пока информации нет.

Ранее бомба взорвалась около мечети Идгах. Инцидент произошел в тот момент, когда в последний путь провожали мать одного из лидеров «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) Забихуллы Муджахида. После взрыва несколько человек погибли.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации