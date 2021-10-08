Любителей оружия объединят через мобильное приложение «Стрелок» на выставке «ORЁLEXPO»

Уникальное мобильное приложение «Стрелок» представят посетителям выставки «ORЁLEXPO 2021», которая пройдет в московском Гостином дворе с 14 по 17 октября. Разработчики задались целью объединить сообщество стрелков и охотников, приобщить их к традиции ответственного обращения с оружием и вовлечь в обсуждение отраслевых законодательных инициатив.

Уже сейчас бета-версия приложения позволяет узнавать актуальные тематические новости, ориентироваться в законах и продвигать свои законодательные инициативы, знакомиться с самыми популярными образцами оружия, проходить тренировочные тесты на получение лицензии, хранить свои оружейные документы в одном месте, общаться с единомышленниками и высказывать свои пожелания по будущему функционалу с помощью окна обратной связи.

orelexpo.com /

Особенностью приложения является прозрачная рейтинговая система, позволяющая оценивать вклад каждого пользователя в развитие платформы и поощрять за активность ценными призами. Создание приложения — это в том числе и консолидация общественных интересов в предотвращении негативных ситуаций использования оружия людьми, не имеющими опыта и понимания практики стрельбы и охоты, степени ответственности вооруженного человека перед обществом.

Помимо этого, более 150 экспонентов представят гостям выставки новинки снаряжения, охотничьи и туристические товары.

«Именно в октябре мы традиционно собираемся на выставку за трофеями, — отметил организатор выставки Михаил Хубутия. — И это прекрасные трофеи в виде интересных встреч, знакомства с лучшими образцами оружия и снаряжения, возможностями новых технологий, встречи с профессионалами отрасли, а на этот раз еще и интереснейшие дискуссии по самым актуальным темам и с очень содержательными спикерами».

orelexpo.com /

Программа «ORЁLEXPO 2021» включает не только экспозиции, но и насыщенную деловую программу с участием представителей Минэкономразвития РФ, Минприроды РФ, компаний-производителей оружия, специальной техники. В рамках дискуссии «Гражданское оружие и безопасность граждан: законодательные и социокультурные императивы» общественники, эксперты рынка и психологи обсудят эффективность законодательных мер в предотвращении потрясших страну эпизодов масс-шутинга.

Программа выставки также включает лекции, пресс-конференции ведущих экспертов по оружию и охоте и традиционные мастер-классы. Так, путешественник Михаил Ярин поделится опытом использования туристического снаряжения и экипировки, студенческий спасательный отряд МГМСУ «Скальпель» расскажет о правилах оказания первой помощи на охоте, а клуб «Самооборона 100%» научит эффектным приемам рукопашного боя.

orelexpo.com /

Традиционно посетителей ждет творческая программа — показ фильма Валерия Новицкого (CNC GUNS CUSTOM), презентация книги Артура Мурзаханова и снятого по книге сериала «Заповедный спецназ», душевная встреча с автором книги и с актерами сериала.

Можно будет увидеть презентацию VR-технологий от Сбербанка и получить автограф чемпионов по стрелковым видам спорта. И вряд ли ценители лесной кухни смогут устоять перед мастер-классом по приготовлению блюд из оленя от гастробара «Тайга».

Как подчеркнула программный директор выставки Ирина Гордина, во времена ковидных ограничений «ORЁLEXPO 2021» соблюдает все меры предосторожности и безопасности, но помогает преодолеть любые границы и испытать острые ощущения.