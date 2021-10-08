Нобелевскую премию мира 2021 года присвоили журналистам Рессе и Муратову

Норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира 2021 года Марие Рессе и Дмитрию Муратову за «их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира». Нобелевская премия присваивается за достижения в сфере общественно-политической и гуманитарной деятельности.

Филиппинка Мария Ресса занимается разоблачением случаев злоупотреблений властью, применения насилия и растущего авторитаризма на родине. Ресса критикует нынешнего президента и его деятельность в отношении наркотрафика, она является сооснователем и гендиректором издания Rappler. В 2018 году ее признали «Персоной года» за борьбу с фейковыми новостями, сообщили в Нобелевском комитете.

Второй лауреат — российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Специалисты комитета считают, что Муратов защищает свободу слова в России, однако расследование журналистов Федерального агентства новостей вскрыло неприглядную правду. У главреда Муратова обнаружили дорогостоящую недвижимость за границей, оформленную на членов его семьи. Корреспонденты ФАН доказали, что «заказуха» в «Новой газете» поставлена на поток.