Лавров констатировал подрыв доверия России в отношениях с Евросоюзом

Москва не строит завышенных ожиданий в российско-европейских отношениях, поскольку ее доверие к Брюсселю подорвано, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат сравнил последние годы сотрудничества Москвы и Брюсселя «семилеткой упущенных возможностей». На это Лавров обратил внимание во время встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

«Деградация приобретает хронический характер. И последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей», — сказал глава МИД.

По его словам, доверие РФ подорвано в результате серии односторонних мер со стороны Евросоюза. Также министр призвал ЕС к налаживанию конструктивного диалога. Москва выступает за прагматичное сотрудничество с Брюсселем, отметил Лавров.