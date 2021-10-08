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Новый спикер Верховной рады Стефанчук пообещал повысить качество работы парламента

Новый спикер Верховной рады Стефанчук пообещал повысить качество работы парламента

Новые председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сделал первое заявление на новой должности. Его избрали спикером парламента 8 октября.

Кандидатуру политика поддержал 261 депутат. После голосования Стефанчук обратился к коллегам с трибуны.

«Парламент, как единственный законодательный орган, был всегда тем местом, где переплетались политика и законотворчество, но мне кажется, что в парламенте иногда бывает слишком много политики и не очень много профессионального законотворчества...назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства», — сказал новый председатель.

Его предшественник Дмитрий Разумков был отправлен в отставку 7 октября. В президентской партии «Слуга народа» заявили, что он перестал быть частью команду и стал действовать вопреки интересам политсилы.