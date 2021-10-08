Новый спикер Верховной рады Стефанчук пообещал повысить качество работы парламента

Новые председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сделал первое заявление на новой должности. Его избрали спикером парламента 8 октября.
Кандидатуру политика поддержал 261 депутат. После голосования Стефанчук обратился к коллегам с трибуны.
«Парламент, как единственный законодательный орган, был всегда тем местом, где переплетались политика и законотворчество, но мне кажется, что в парламенте иногда бывает слишком много политики и не очень много профессионального законотворчества...назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства», — сказал новый председатель.
Его предшественник Дмитрий Разумков был отправлен в отставку 7 октября. В президентской партии «Слуга народа» заявили, что он перестал быть частью команду и стал действовать вопреки интересам политсилы.