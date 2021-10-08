Новый вид динозавра-хищника размером с курицу обнаружили в Великобритании

Палеонтологи из Великобритании открыли новый вид хищных динозавров, по размеру сопоставимых с курицей. Находку идентифицировали специалисты Музея естественной истории.

Новый вид получил название Pendraig milnerae. Хищник обитал на территории Соединенного Королевства в период позднего триаса и в ранний юрский период. Динозавр отличался маленькой вытянутой головой и небольшими размерами. Такие габариты рептилии могут быть связаны с тем, что палеонтологи обнаружили совсем молодую особь. Однако других представителей этого вида найти не удалось.

Согласно другой версии, небольшие размеры обусловлены «островной карликовостью». Подобное явление наблюдается в случае, если животные обитают на одном изолированном от внешнего мира острове, пишет журнал Royal Society Open Science.

Еще два новых вида динозавров — Ceratosuchops inferodios и Riparovenator milnerae — удалось обнаружить ученым из Университета Саутгемптона на острове Уайт. Возраст останков превышает 125 млн лет, передает телеканал «360».