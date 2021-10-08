Пан или пропал. Как Польша выбрала особый путь и стала костью в горле Евросоюза

Правовой кризис в отношениях между Польшей и Евросоюзом достиг своего апогея. Накануне Конституционный суд (КС) республики признал превосходство национального права над европейским, тем самым нарушив ключевой принцип организации, действующий еще с 1964 года.

По мнению депутатов Европарламента, такое решение спровоцирует выход страны из ЕС. Однако в самой Варшаве неоднократно заявляли, что видят свое будущее не иначе, как в «европейской семье народов».

«Политика Сегодня» разбиралась, готовы ли поляки играть по правилам объединения или же вслед за Великобританией оборвут 17-летнее пребывание под крылом Брюсселя.

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Последняя капля

О резонансном решении польского суда в Twitter сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер. Он напомнил, что верховенство основного закона государства над другими источниками права «прямо вытекает» из национальной конституции.

«Сегодня это еще раз было ясно подтверждено Конституционным судом», — подчеркнул он.

Однако приоритетность конституции польские власти признали гораздо раньше. Это произошло в 2017 году, когда Варшава начала проводить судебные реформы, идущие вразрез с позицией Брюсселя. Все началось со снижения пенсионного возраста для членов Верховного суда: вместо общепринятых 70 лет мужчины должны уходить в отставку в 65, а женщины — в 60.

При этом инициировать увольнение должностного лица, согласно реформам, разрешалось министру юстиции, а запускать процесс его отстранения — парламенту. Из-за нововведений в Польше были уволены 27 из 72 судей, включая председателя органа.

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В Еврокомиссии (ЕК) посчитали, что это подрывает одну из главных гарантий независимости судей — их несменяемость. Более того, Варшаву заподозрили в намеренном желании заменить неудобных правительству членов Верховного суда.

Последней каплей для Евросоюза стало создание в Польше в 2018 году дисциплинарной палаты, получившей право не только рассматривать проступки блюстителей закона, но и отрешать от должности судей. Причем назначать членов нового органа должен был президент. Это, по мнению ЕК, ставило под сомнение беспристрастность и независимость судебной системы страны от политиков.

В 2019 году суд ЕС официально признал, что польская судебная реформа противоречит европейскому праву, и спустя год обязал Варшаву «немедленно приостановить» действие всех положений законодательства, связанных с работой палаты.

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Впрочем, КС Польши пришел к выводу, что исполнение европейских требований необязательно, так как обеспечительные меры «не соответствуют польской конституции и не имеют приоритета над ней».

Однако Еврокомиссия так просто сдаваться не собиралась. Представители органа выдвинули ультиматум, пригрозив ввести штрафные санкции в отношении Варшавы, если та не пойдет на уступки.

И поначалу казалось, что удача на стороне Брюсселя. Правительство Польши действительно заявило, что «планирует ликвидировать дисциплинарную палату в ее нынешнем виде». Правда, было одно пресловутое «но» — власти страны подчеркнули, что инструментов для приостановления ее работы без нарушения независимости судебной власти у них нет.

Как итог — в Брюсселе с ужасом обнаружили, что одиозный орган по-прежнему работает. На этом фоне ЕК потребовала наложить на Варшаву ежедневную выплату штрафа, пока та не выполнит предписанное судом решение.

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«Системы правосудия в ЕС должны быть независимыми и справедливыми. Права граждан ЕС должны быть гарантированы равным образом, где бы в Союзе они ни жили», — напомнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Но и в Польше решили доказать, что тоже не лыком шиты. Премьер Матеуш Моравецки попросил КС проверить решение высшей судебной инстанции Европы на соответствие национальному законодательству республики. Из 14 судей лишь двое не согласились с мнением большинства.

Так, польский суд признал, что ультиматум Еврокомиссии противоречит основным законам Варшавы, что и позволило ему признать верховенство национального права над европейским.

Реакция

Правовой вызов Польши фактически открыл перспективы для выхода республики из Евросоюза. На это, в частности, указал представитель Европейской народной партии Йерун Ленаерс.

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«Польское правительство потеряло свой авторитет. Это нападение на ЕС в целом. Государства-члены ЕС и Еврокомиссия не должны бездействовать, пока правительство Польши продолжает демонтаж верховенства права», — возмутился он.

Не менее остро произошедшее восприняло и польское население, около 80% которого поддерживают членство страны в ЕС. Накануне у здания Конституционного суда прошли акции протеста. Члены оппозиционных партий и движений потребовали отставки судей и привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, во время манифестации протестующие с флагами Польши и ЕС включали песни, среди которых были композиции нецензурного содержания в адрес правящей партии «Право и справедливость».

«Это скандал... Они [власти] выводят нас из Европейского союза!» — посетовала агентству AFP пенсионерка Анна Лабус.

На деле польские власти вовсе и не спешат с радикальными мерами. Более того, Варшава неоднократно опровергала слухи о выходе из ЕС. Глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский назвал такие сообщения «пропагандисткой выдумкой».

«Никакого "полексита" (от brexit — прим. ред.) не будет. Это пропагандистская выдумка, которая много раз использовалось против нас. Мы однозначно видим будущее Польши в Евросоюзе», — заверил он.

wikipedia.org / Piotr Drabik

На этом фоне политсовет правящей партии принял резолюцию, которая исключает выход государства из политического объединения. Документ получил название «О принадлежности Польши к Европейскому союзу и суверенитете Польской Республики».

Слова Качиньского подтвердил и премьер-министр Матеуш Моравецкий — причем на следующий же день после принятия постановления.

«Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский союз является одним из самых важных событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все на этом выиграли. Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов», — написал он в Facebook.

Впрочем, в августе министр юстиции Збигнев Жебро сделал неоднозначное заявление о том, что республике не нужно членство в ЕС «любой ценой». По его словам, Брюссель попросту шантажирует Варшаву.

«Убеждение, что ЕС — хороший дядя и дает нам деньги, и мы должны любой ценой принять все его требования, является пропагандой и ошибкой», — сказал он в интервью Rzeczpospolita.

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Мнение эксперта

Очевидно, что польские политики немного лукавят, ведь в 2017 году страна стала главным выгодоприобретателем Евросоюза, получив €8,2 млрд. А за период с 2014 по 2020 год инвестиции в Польшу из фондов ЕС составили порядка €106 млрд, передает «Радио Польша».

Это в очередной раз подтверждает, что лишаться такой финансовой помощи Варшаве попросту невыгодно, заявил научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

«Конечно, Польша не собирается выходить из ЕС. Она главный получатель дотаций, не в ее интересах выходить. Но есть другая сторона. Если раньше ЕС распределял помощь среди стран по бюджетному плану, то теперь появился новый критерий — позитивное соответствие его членов нормативам и требованиям ЕС. И вопрос верховенства национального права над европейским правом — одно из них», — напомнил Оленченко.

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По мнению эксперта, сейчас Еврокомиссия будет делать все возможное для того, чтобы уменьшить поступления из общей казны в бюджет Польши. Это сокращение неизбежно отразится на польской экономике и политике.

«И тогда действительно может встать вопрос о дальнейшем членстве Польши в ЕС. Если ей не будут поступать деньги, а ЕС продолжит диктовать "гармонизацию" права, то готовы ли поляки этому следовать или нет? Сейчас вопрос звучит риторически, но в ближайшее время приобретет практическое звучание», — резюмировал собеседник издания.

Ранее в Еврокомиссии пообещали подробно проанализировать решение КС Польши и сообщить о дальнейших шагах. Представители органа напомнили, что все постановления Европейского суда обязательны для всех органов власти стран-членов Союза.