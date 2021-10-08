Google оставит без награды не верящих в глобальное потепление

Американская корпорация Google запретит рекламу и монетизацию контента, который будет отрицать влияние человека на изменения климата. Ограничительная политика затронет авторов видеохостинга YouTube, сообщается в анонсе изменений от команды Google Ads.

Масштабное обновление рекламной политики Google связанно с глобальной тенденцией в IT-сфере акцентировать внимание на информировании пользователей о причинах климатических изменений. Отмечается, что это одна из самых агрессивных мер, которые принимали технологические гиганты для борьбы с антинаучной информацией.

«Чтобы обеспечить безопасную среду для бренда и для наших рекламных партнеров, лучше защитить пользователей от недостоверных заявлений, таких как поддельные медицинские препараты или пропаганда против вакцинации», — объясняет причину нововведений Google.

Также корпорация не будет монетизировать ролики, где авторы убеждают своих зрителей в том, что глобальное потепление является выдумкой. В Google подчеркнули, что для разработки правил они консультировались с экспертами из ООН и различными специалистами. Отслеживать контент на «антинаучность» будут специальные автоматизированные алгоритмы.

Ранее новозеландская сеть быстрого питания Hell Pizza разместила билборды с призывом к шведской экоактивистке Грете Тунберг «посетить ад».