Читатели «Гуаньча» обвинили США в сумасшествии после призыва выслать 300 российских дипломатов

Реакция МИД России в ответ на призыв сенаторов США выслать из Штатов 300 российских дипломатов привела в восторг читателей китайского издания «Гуаньча». Жесткость официальной Москвы и готовность решительно защищать интересы на международной арене вызвала бурную реакцию в соцсетях Поднебесной.

МИД России сдержанно напомнил, что на любые выпады Вашингтона последует симметричный ответ, и деструктивная линия поведения приведет только к тому, что дипломатические представительства Штатов будут полностью закрыты. Взвешенный ответ отечественных дипломатов нашел горячий отклик у китайцев.

«Ответ русских просто прекрасен!» — не сдержал эмоций один из читателей.

«США все больше и больше надоедают, поддерживаю Россию», — согласился в позицией МИД РФ другой читатель «Гуаньча».

Также многих возмутила полемика американских законодателей. Пользователи сравнили сенаторов США с «бешеными псами» и обвинили их в неадекватности. Сумасшествие и безнаказанность Вашингтона на мировой арене должны прекратиться, уверены китайцы, и у России есть все шансы поставить Соединенные Штаты на место.

«Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?» — негодует один из пользователей.

«Некоторые сенаторы в Соединенных Штатах — просто сумасшедшие», — согласился с ним другой житель Поднебесной.

«Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы, и на что они готовы, чтобы расширить свое присутствие в других странах. У них наверняка для этого есть определенные цели», — поделился подозрениями третий.

На слова американских законодателей отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обращать большого внимания на поведение американских законодателей и заверил, что громкое заявление было сделано «на эмоциях».