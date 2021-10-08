Общественные места на Сахалине смогут посещать только привитые от COVID-19 граждане

Правительство Сахалина приняло решение ужесточить коронавирусные ограничения и разрешить посещать общественные места только вакцинированным гражданам, об этом рассказала руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

Постановление вступит в силу с понедельника, 11 октября. Соответствующим органам поручен контроль за соблюдением ограничений. Такие меры вызваны тем, что население недобросовестно относится к собственному и чужому здоровью, не соблюдают самоизоляцию при инфекционных заболеваниях.

«О противоэпидемическом режиме и вовсе забыли. Пункты иммунизации есть, вакцины есть, доступно и бесплатно. Все это делается для того, чтобы люди активно прививались», — цитирует Ольгу Фунтусову sakhalin.info.

Заполняемость залов на массовых мероприятиях допускается только на 70%, при этом посещать их смогут только привитые COVID-19 граждане. Все невакцинированные сахалинцы старше 60 лет буду отстранены от работы. За нарушение коронавирусных ограничений предусмотрен штраф для физических лиц 15 тыс. рублей, для юридических до 500 тыс. рублей.