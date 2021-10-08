Трое мигрантов попали в московскую больницу из-за наркотиков

Несколько рабочих-мигрантов отравились в Москве. Медики госпитализировали в тяжелом состоянии трех пострадавших, одного человека спасти не удалось.

По информации СМИ, мужчина, у которого проживали иностранцы, прибыл на место инцидента после того, как один из пострадавших успел сообщить, что им плохо. Ему пришлось выломать дверь, чтобы попасть внутрь помещения. К этому моменту четверо мигрантов находились без сознания.

По предварительным данным, отравление произошло вследствие употребления наркотических веществ, сообщила ФАН старший помощник руководителя СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители назначили комплекс необходимых экспертиз и следственных мероприятий.