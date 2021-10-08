Локдаун в Пскове и COVID-free в Калининграде. Как регионы справляются с ростом заболеваемости

На Россию обрушилась новая волна COVID-19. Ежесуточный прирост заболевших превышает 27 тысяч человек. Так, 7 октября в стране зарегистрировали 27550 новых случаев, что стало абсолютным максимумом с начала года. А сегодня стало известно, что антирекорд обновился и по числу смертей за сутки — 936 погибших.

Для стабилизации ситуации по пути Москвы в части введения QR-кодов уже последовали Ульяновская, Белгородская, Липецкая, Пензенская, Самарская области, Ненецкий автономный округ, Пермский край, Удмуртия, Чувашия и Санкт-Петербург.

Сегодня, 8 октября, этот список пополнила Калининградская область, где в конце сентября установился новый антирекорд по количеству заболевших за сутки за весь период пандемии в регионе. Теперь там требуют предъявлять электронный сертификат о вакцинации (или перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев) в кафе, ресторанах, барах, гостиницах и хостелах. Власти не исключают, что с 1 ноября пополнят перечень спортивными организациями, кинотеатрами и культурными учреждениями.

Невские Новости / Матвей Владимиров

«Мы сейчас прорабатываем COVID-free режим с ноября. Сейчас выбираем те отрасли, — скажем так, посещение музеев, кинотеатров, еще каких-то спортивных мероприятий, — которые будет возможно с ноября посещать только людям, у которых есть прививка и которые переболели в последние шесть месяцев. То есть даже ПЦР-тест не будет давать возможность посещать эти общественные пространства», – анонсировал губернатор региона Антон Алиханов.

С 11 октября QR-коды начнут действовать и в Татарстане. При его предъявлении можно будет посещать все общественные заведения. В то же время кафе и рестораны смогут работать только при условии вакцинации всех сотрудников и заполняемости залов не более 70%. То же касается официальных спортивных и массовых мероприятий. А вот владельцы театров, кино, цирков, концертных залов, а также гостиниц смогут продавать максимум половину мест.

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«Вводится режим обязательной изоляции лиц старше 65 лет, не привитых от ковида или не перенесших болезнь в течение последних 6 месяцев», – сказано в постановлении правительства Татарстана.

В Псковской области из-за всплеска заболеваемости по указу губернатора Михаила Ведерникова с 4 октября все школы, колледжи и учреждения допобразования перешли на дистанционное обучение. Пока мера введена лишь до 11 октября. Но глава региона не исключил объявление локдауна во второй половине месяца, если ситуацию с заболеваемостью не удастся стабилизировать.

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Согласно данным оперативного штаба, заболеваемость в Псковской области начала расти с середины сентября. Тогда за две недели число ежедневно регистрируемых больных COVID-19 возросло практически вдвое.

«Мы в числе трех регионов, которые вызывают особую тревогу. Мы приграничный регион, сложности создает и это. Мы долго и предметно обсуждали меры, которые необходимо принять», – отметил Ведерников в ходе заседания оперштаба 30 сентября.

Пока что в области до 10 октября действует запрет на проведение спортивных и массовых мероприятий, в том числе банкетов и религиозных праздников. А для псковских пенсионеров ввели режим обязательной самоизоляции.