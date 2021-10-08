Тело мигранта обнаружили у границы Белоруссии и Литвы

Тело мужчины обнаружили недалеко от белорусско-литовской границы. Погибший был мигрантом, обстоятельства его смерти сейчас выясняют следователи.

По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, труп лежал в кустах, всего в 500 метрах от государственной границы с Литвой, передает издание «EurAsia Daily».

«Осмотр тела оперативно-следственной группой выявил на месте смерти мобильник, пластиковые карточки и документы», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко, документы были оформлены на гражданина Шри-Ланки 1992 года рождения.

«По имеющейся оперативной информации, данный гражданин входил в одну из групп, которую литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить на территорию Беларуси. По данному факту проводится разбирательство», — добавил он.

Представители Следственного комитета между тем уже опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС разразился после того, как в ответ на санкции Запада Минск перестал сдерживать поток беженцев, направляющихся в Евросоюз. Власти Литвы, Польши и Латвии называют происходящее «гибридной атакой».