Украинского актера записали в предатели за съемки в российском сериале

Украинские пользователи соцсетей раскритиковали актера Виктора Салия за роль российского офицера в сериале «Бухта глубокая». Все началось с поста в Facebook писательницы Ларисы Ницой.

«Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил? <...> Прикольно )) Пока наши ребята в гребанных окопах сидят, пока враги заграбастали у нас украинские корабли, украинский актер Салий играет в московском сериале их военного доблестного морячка…», — написала она.

Некоторые ее подписчики согласились с этим и продолжили оскорблять актера.

«Это сорняк без роду и племени, который буйно пророс на украинской земле. Единственное, что они ценят, это бабло, поэтому они все «внеполитики».

Однако, не все разделили такую позицию.

«А загнали мальчиков в окопы сумасшедшие националисты типа Ларисы, и сидят напротив мальчиков во вражеских окопах такие же украинские мальчики… просто чтобы украинские олигархи могли деньги заработать. А украинские корабли строили в СССР, сколько кораблей с нуля смогла Украина построить с 1991?» — справедливо заметил Илья Дмитриев.

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих также оказалась в центре скандала на родине за совместную фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене во время Олимпийских игр в Токио.