Бойцы СОБР изъяли более 630 тыс. боеприпасов за пять лет

Состоящие в Росгвардии сотрудники СОБР в течение пяти лет приняли участие в более чем 130 тыс. мероприятий. Он не раз задерживали злоумышленников и помогали пострадавшим.

Бойцы ведомства во время операций изъяли примерно десять тыс. единиц огнестрельного оружия и более 630 тыс. боеприпасов к ним. Они обнаружили более 5 тыс. взрывоопасных устройств и не менее 2 тонн запрещенных веществ. Представители СОБР освободили 72 заложников.

Силовики 8 октября отмечают свой профессиональный праздник. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил членов специального отряда быстрого реагирования и отметил, что за 29 лет более 3 тыс. офицеров получили различные государственные награды, а 38 сотрудников СОБР стали Героями России, большая часть — посмертно.