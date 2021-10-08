Дипломат Эдерер объяснил роль России в газовом кризисе с точки зрения ЕС

Рост газовых цен может ударить по доверию к России как к основному поставщику энергоносителей. Об этом посол ЕС Эдерер заявил в разговоре с РБК. По его мнению, надежный поставщик мог бы увеличить поставки для компенсации спроса.

«Я даже не говорю о том, что отсутствие реакции может быть расценено как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2"», — объяснил он.

Посол подчеркнул, что именно Россия обладает статусом наиболее значимого поставщика для Евросоюза. По его словам, это объясняет возникающие претензии и высказывания европейских политиков.