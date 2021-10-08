Убийство или болезнь. Что известно о смерти борца с коррупцией из партии Зеленского

В ночь с 7 на 8 октября в Киеве умер исключенный из правящей партии «Слуга народа», 33-летний депутат Верховной рады Антон Поляков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство», но с пометкой «естественная смерть».

Как сообщают украинские СМИ, около двух часов ночи такси, в котором ехал нардеп, за нарушение правил дорожного движения остановили полицейские. В этот момент Поляков, находившийся на заднем сиденье, уже потерял сознание. Прибывшие на место медики пытались реанимировать его около получаса, но спасти уже не смогли.

По словам водителя такси, Поляков не оформлял вызов, а «голосовал» у дороги.

«Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян», – вспоминает таксист.

Что именно употреблял депутат и, главное, с кем сейчас выясняет полиция. Они восстанавливают события последнего вечера жизни Полякова по записям с камер видеонаблюдения.

facebook.com / Антон Поляков

Антон Поляков избрался в Верховную раду в 2019 году. Изначально он представлял правящую партию «Слуга народа», но через несколько месяцев после выборов был исключен из нее по идеологическим причинам. В частности, во фракции заявили, что Поляков часто нарушал договоренности о совместном голосовании по принципиальным вопросам. Кроме того, у него были разногласия с возглавлявшим в то время Офис президента Андреем Богданом.

В Раде Поляков возглавлял комитет по вопросам антикоррупционной политики. Также он руководил Украинским центром противодействия преступности и коррупции. Депутат активно выступал против принятия законопроекта «Об открытии рынка земли», который лоббировал президент Владимир Зеленский. Кроме того, он не поддерживал идею внешнего управления на предприятиях Украины и привлечения на них западных наблюдателей.

За почти три года работы в качестве депутата молодой человек инициировал более ста законов. Например, об установлении фиксированных справедливых тарифов для населения. Также он поддерживал законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Известно, что умерший был волонтером, занимался благотворительностью — поддерживал дом ребенка «Надежда» в Прилуках. У него осталось две дочери.

В Генпрокуратуре Украины озвучили предварительную версию смерти депутата — острая коронарная недостаточность и ишемическая болезнь сердца, сообщает РИА Новости. Официальную причину озвучат после заключения судебно-медицинской экспертизы.