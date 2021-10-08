Обязательная вакцинация для работников промышленности введена в Нижегородской области

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, на территории Нижегородской области введена обязательная вакцинация для работников промышленных предприятий, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора Нижегородской области.

Власти Нижегородской области расширили перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Теперь в группу риска по COVID-19 включены студенты старше 18 лет, направляемые для прохождения практики и занятий вне места обучения; а также работающие в промышленных организациях. Соответствующее постановление издано главным государственным санитарным врачом по Нижегородской области Наталией Кучеренко.

«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией регистрируется среди учащихся всех учреждений среднего и высшего профессионального образования, с 1 сентября 2021 года зарегистрировано 355 случаев среди студентов. В октябре 2021 г. удельный вес работающего населения в структуре заболевших составил 56%, заболеваемость в этой группе по сравнию с сентябрем выросла на 25%» — заявила руководитель Управления Роспотребнадзора Кучеренко.

Область нацелена на вакцинацию лиц из групп риска с общим уровнем иммунизации не менее 80% в срок до 9 ноября текущего года. Однако процедура обязательной вакцинации от COVID-19 не распространяется на лиц, имеющих противопоказания или медотвод от прививки.