Росстат и Центробанк подсчитают доход россиян от инвестиций

Росстат разрабатывает новые методы подсчета доходов россиян от биржевых торгов. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Специалисты Росстата и Центробанка считают, что нужны новые подходы для более точной оценки доходов россиян, учитывая растущую в России популярность биржевых торгов.

«В конце года в рамках эксперимента рассмотрим вопрос о включении этих данных в расчет денежных доходов населения, а затем – по завершении гармонизации с системой национальных счетов – обсудим необходимость внесения соответствующих изменений в методологию», – прокомментировал заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе.

Предлагается учитывать дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям, а также доходы от успешной продажи ценных бумаг. Эксперты уточнили, что сейчас средства россиян на брокерских счетах, пока они не выведены на обычный банковский, являются сбережениями, а не доходами.

По данным Московской биржи, за последние два года количество брокерских счетов физических лиц выросло в несколько раз.