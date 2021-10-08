Власти Ямала ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей ключевых профессий

Обязательная вакцинация вводится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для ряда категорий населения, в том числе для сотрудников сферы образования, отдыха, медицинских работников и государственных служащих, сообщает пресс-служба правительства региона.

Причиной введения обязательной вакцинации стали результаты мониторинга эпидемиологическую ситуацию в регионе, проведенного управлением Роспотребнадзора по ЯНАО.

«Обязательному вакцинированию подлежат сотрудники медицинских организаций, сферы образования, <...> лицам, занятым в сфере обслуживания населения (сотрудники банков, почты, объектов торговли и общественного питания, гостиниц, парикмахерских, прачечных и т.д.), работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений» — сообщается на сайте правительства ЯНАО.

Таким образом, процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции предстоит пройти государственным и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления. Для категории вахтовых работников потребуется сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале «Госуслуги».

Новые правила по-прежнему не затрагивают людей, которые имеют противопоказания к вакцинации против COVID-19. Для представителей вышеперечисленных профессий, отказ от вакцинации будет означать отстранение от работы и перевод на удаленку. Всего в ЯНАО действует свыше 70 пунктов вакцинации. Они расположены в медицинских учреждениях, объектах культуры, спорта и крупных торговых центрах.