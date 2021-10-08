Судебные приставы начали процедуру взыскания многомиллионных штрафов с Twitter

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов начали процесс принудительного взыскания штрафа в размере 8,9 миллиона рублей с американской компании Twitter. Сообщение об этом ПОЯВИЛОСЬ в базе данных ведомства.

Напомним, что Таганский районный суд Москвы приговорил социальную сеть Twitter к многомиллионному штрафу из-за отказа удалять запрещенный в России контент. Компания была признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Кроме того, пресс-служба суда накануне рассказала о том, что Twitter имеет еще несколько штрафов, общая сумма которых составляет порядка 45 миллионов рублей. Решения по большей их части еще не вступили в законную силу.