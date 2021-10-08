Эндокринолог Фурлет перечислила наиболее подходящие виды алкоголя для диабетиков

Диабетики могут употреблять алкоголь с незначительным содержанием сахара, но очень редко, заявила врач-эндокринолог Яна Фурлет.

Среди разновидностей спиртных напитков, которые могут себе позволить те, кто страдает сахарным диабетом, медик назвала сухие вина, шампанское брют (200 мл), коньяк, виски и водку (75 мл). Важно знать свою норму алкоголя, подчеркнула Фурлет.

«Бокал вина в праздник, чтобы чувствовать вкус жизни, для настроения, допустим. К тому же в вине много полезных веществ, таких как ресвератрол — мощный антиоксидант», — отметила собеседница «Известий».

Американские ученые ранее доказали пользу чая улун в профилактике диабета и онкологических заболеваний. Такой напиток положительно влияет на уровень сахара в крови. К тому же он способен подавить рост раковых клеток, отмечает телеканал «360».