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Депутат Рады Антон Поляков обнаружен мертвым в Киеве

/ Обновлено: 08 октября 2021 09:13
Депутат Рады Антон Поляков обнаружен мертвым в Киеве

Депутат Верховной рады и экс-член партии «Слуга народа» Антон Поляков найден мертвым в Киеве. Парламентарию стало плохо в такси. Об этом сообщили в пресс-службе киевского управления Национальной полиции Украины.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать 33-летнего политика, но вскоре констатировали его смерть. Сотрудники правоохранительных органов начали уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».

В настоящее время тело погибшего передано на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины гибели. Стражи порядка также проводят ряд необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.