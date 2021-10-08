Японский премьер Кисида допустил подписание мирного договора с Россией

Заключение мирного соглашения между Японией и Россией без решения территориальных разногласий невозможно, однако работа в этом направлении будет продолжаться. Таким мнением поделился глава правительства азиатской страны Фумио Кисида.

Политик сделал такое заявление в ходе своего первого программного выступления на пленарной сессии нижней палаты парламента Японии. Он также отметил свое стремление к комплексному развитию взаимоотношений между странами.

«Мирного договора не будет без решения территориального вопроса. Я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора», — заявил Кисида.

Ранее глава правительства созвонился с лидером России Владимиром Путиным. После беседы с российским президентом японский политик подчеркнул, что достижение мирного соглашения возможно только после того, как все территориальные притязания Токио в отношении Курил будут удовлетворены.