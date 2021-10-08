Российский МИД появился в социальной сети «Одноклассники»

Российское внешнеполитическое ведомство завел официальный аккаунт в социальной сети «Одноклассники». Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат заявила, что публикации будут состоять в основном из видеороликов. Захарова указала, в этом году «Одноклассники» празднуют 15-й юбилей, и регистрация внешнеполитического ведомства поддержит развитие отечественной соцсети.

«Думаю, наше участие украсит юбилей этой соцсети. Будем делать все возможное для поддержки отечественного IT-производителя», — рассказала Захарова.

Российские разработчики мобильных приложений в скором времени планируют выпустить новый сервис, который будет аналогом TikTok. Платформа может начать работу к концу текущего года.