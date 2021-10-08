Трамп вновь обвинил Байдена в несостоятельной политике по «Северному потоку — 2»

Действующий глава Белого дома Джо Байден «разрешил» российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2», в то время как экс-президент США Дональд Трамп в годы своего правления остановил проект.

Такое мнение бывший американский лидер озвучил в эфире Fox News. Трамп также отметил, что нынешний президент США закрыл трубопровод Keystone XL Pipeline, который подает черное золото с нефтеносных песков Атабаски (Альберта, Канада) на американские нефтеперерабатывающие заводы. Байден дал зеленый свет, возможно, самому масштабному трубопроводу в мире – «из России в Европу и особенно в Германию», подчеркнул экс-глава Белого дома.

«Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришел Байден, и одна из первых вещей, которые он сделал, — это открыл этот трубопровод», — заявил Трамп.

Официальный Вашингтон ранее сообщил, что решил отказаться от введения санкционных ограничений на немецкую компанию, которая задействована в эксплуатации «Северного потока — 2». Несмотря на это, американская сторона по-прежнему воспринимает строительство газопровода как «плохую идею».