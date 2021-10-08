Начальник отдела полиции Иркутска задержан по подозрению во взяточничестве

Правоохранители задержали начальника отдела полиции Иркутска. Он подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч рублей за переквалификацию уголовного дела. Такие данные в пятницу привела пресс-служба областного ГУ МВД России.

По предварительной версии следствия, задержанный в прошлом году через посредника получил взятку за переквалификацию уголовного дела на менее тяжкий состав преступления. Следствие склонно предполагать, что незаконное денежное вознаграждение задержанному поступило от гражданина Китая.

Правоохранители уже провели обыски на рабочем месте и в жилье полицейского. На данный момент уполномоченными органами решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.