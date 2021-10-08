Gazeta Wyborcza: польский канал через Балтийскую косу только обогатит Россию

Председатель польской партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский предлагает нанести каналом через Балтийскую косу «удар по Москве». На самом же деле этот проект только обогатит российских бизнесменов.

Политик полагает, что создание канала в обход Балтийского пролива сделает Польшу полностью независимой от России. Издание Gazeta Wyborcza раскритиковало идею Качиньского и объяснило ее несостоятельность.

«Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», — говорится в материале.

Российские предприниматели при наличии канала смогут увеличить товарооборот и нарастить объемы прибыли. Реализация же проекта Качиньского нанесет ущерб не только экономике Польши, но и ее природе.