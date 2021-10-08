Американский сенат принял законопроект о поднятии потолка госдолга на 480 млрд долларов

Сенат Конгресса США проголосовал за увеличение лимита государственного долга на 480 млрд долларов. Голосование транслировалось на официальном портале верхней палаты американского законодательного органа.

Исходя из прогнозов Министерства финансов США, благодаря такому шагу можно будет покрыть расходы до 3 декабря. Американский президент Джо Байден поставит подпись под документом после того, как его одобрит Палата представителей Конгресса.

Глава американского минфина Джанет Йеллен в письме законодателям указывала, что ресурсы ведомства полностью иссякнут вскоре после 18 октября. Во избежание этого и последующего дефолта Конгрессу США необходимо поднять потолок госдолга или заморозить действие лимита заимствований. Министр финансов призывала законодателей принять соответствующие меры как можно быстрее.