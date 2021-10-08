Мать одного из напавших на молодого человека в метро Москвы отреагировала на арест сына

Мать одного из задержанных молодых людей прокомментировала ситуацию с избиением человека в московском метро. По ее словам, такое поведение совсем не похоже на ее сына.

Женщина в интервью газете «Известия» рассказала, что он переехал из Дагестана во Владикавказ и работал на строке, параллельно обучаясь на художника. Никто из круга семьи не был в курсе о его переезде в Москву, пояснила она.

«Говорит, я разнять пытался, но у меня не получилось. Он тоже испугался, наверное, он же как размахивался. Там же видно, ногами, вот это все», — рассказала женщина.

Она заявила, что воспитывала своего сына иначе. Женщина предположила, что он просто попал под дурное влияние новых друзей.

Однако едва ли эти слова смогут как то повлиять на ситуацию. Юрист Генрих Девяткин заявил, что троим уроженцам Дагестана, избившим молодого человека в метро, грозит не менее пяти лет заключения.