Разработчик Тестоедов сообщил о начале создания спутников системы ГЛОНАСС в России

Проектирование высокоэллиптических и малых навигационных спутников системы ГЛОНАСС начинается в России. Об этом сообщил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» Николай Тестоедов.

Новинка станет особенно ценной для Вооруженных сил России. Модернизированная космическая система наведения будет использоваться в высокоточном оружии, беспилотной авиации и для оперативного управления войсками, передает РИА Новости.

«Создание сегмента включено в подпрограмму ГЛОНАСС программы "Космическая деятельность России до 2030 года". Готовится контракт, прописываются тактико-технические требования на систему и космические аппараты. Рассчитываем, что финансирование работ начнется в этом году», — пояснил Тестоедов.

Российские специалисты также намерены в 2021 году начать разработку платформы для малого навигационного аппарата. О запуске шести спутников «Глонасс-ВКК» в 2023-2025 годах ранее уже объявляли, но позже перенесли это событие на 2026-2027 годы.