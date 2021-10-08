Экипаж американской подлодки пострадал в результате столкновения с неизвестным объектом

Американская подводная лодка USS Connecticut класса Seawolf столкнулась с неизвестным объектом в Тихом океане, сообщило издание USNI, ссылаясь на слова представителя американского флота в Тихом океане.

Инцидент произошел в международных водах 2 октября. В результате происшествия пострадали 11 американских моряков, у них зафиксированы травмы разной степени тяжести. Согласно сведениям, полученным от представителей Военно-морских сил Соединенных Штатов, сейчас субмарина держит путь обратно в порт.

«Безопасность экипажа остается главным приоритетом Военно-морского флота США. Травм, угрожающих жизни, нет», — рассказали во флоте.

Сообщается, что состояние подводной лодки оценивается как стабильное, двигательная и ядерная силовая установки повреждены не были. Проходит расследование инцидента, специалисты устанавливают степень урона, нанесенного военной технике.