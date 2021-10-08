Украинский депутат Кива выразил свое уважение президенту Путину

Российский президент Владимир Путин отличается тем, что твердо стоит на своем и умеет отстаивать позиции государства. Такое заявление в день рождения лидера сделал украинский депутат Илья Кива.

Парламентарий 7 октября записал видеообращение президенту. В нем он пожелал главе российского государства сил, божьего благословения и здоровья. Он также процитировал известного персонажа из киносаги «Звездные войны» Мастера Йоды, сказав: «Да пребудет с вами сила».

«Этот человек имеет свою позицию, умеет ее отстаивать и навязывать свою игру и правила всему миру — это сегодня доказанный факт. И все это он делает в интересах своей страны и своего народа. Разве это не может вызывать уважение?» — написал депутат в Telegram-канале.

По его мнению, имя российского лидера уже записано в истории человечества. При этом он добавил, что «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину», намекая на действующих киевских властей.