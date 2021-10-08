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Журнал Time подшутил над Цукербергом после «падения» Facebook

Журнал Time подшутил над Цукербергом после «падения» Facebook

Журналисты американского журнала Time создали ироничную обложку с изображением создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга. Издание высмеяло недавний сбой в работе платформ компании.

Представители СМИ разместили на крупном портрете предпринимателя окно, которое предлагает удалить Facebook. Так называемому пользователю предлагают согласиться с этой операцией или отменить ее.

«Новая обложка Time: Facebook сам себя не исправит», — говорится в посте Time в Twitter.

Инженеры Facebook недавно допустили ошибку, которая привела к глобальному сбою работы всех платформ компании. Среди них находятся Instagram и WhatsApp. Сервисы были недоступны почти семь часов. Цифровой коллапс охватил и другие популярные соцсети и мессенджеры, которые не выдержали наплыва пользователей, искавших альтернативу привычным приложениям.