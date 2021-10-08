Власти Германии допустили функционирование «СП-2» на основе соглашений с США

Препятствия для запуска российского газопровода «Северный поток — 2» отсутствуют. Его можно начинать эксплуатировать на основе достигнутых с США договоренностей, считает кабмин ФРГ.

Данное заявление немецкое правительство озвучило в ответ на запрос фракции «Альтернатива для Германии». Руководство ФРГ не принимает наложенные Соединенными Штатами в связи с «Северным потоком — 2» экстерриториальные санкции. Помимо этого, оно провело переговоры с американскими властями для предотвращения подобных действий с их стороны в будущем.

«... В результате было принято "Совместное заявление Соединенных Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей"», — передает РИА Новости содержание документа.

По мнению федерального правительства, эти меры позволят беспрепятственно функционировать газопроводу «Северный поток — 2». Германия поддерживает с США тесные отношения в области внешней политики и безопасности. Данный обмен носит доверительный характер, а переговоры являются конфиденциальными, сообщили в кабмине ФРГ.