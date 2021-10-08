Сборная Франции обыграла Бельгию в полуфинале Лиги наций

Франция выбила Бельгию из Лиги наций, одержав волевую победу в полуфинальном матче турнира. Встреча прошла в Италии и завершилась со счетом 3:2.

Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча. Он стал автором гола и результативной передачи.

Сборная Франции по итогам первого тайма уступала бельгийцам со счетом 2:0. Во второй половине встречи французы перевернули ход встречи, отправив три безответных мяча в ворота Тибо Куртуа. Забитыми мячами отметились Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес.

Таким образом определились оба финалиста Лиги наций. Французам будет противостоять национальная команда Испании, которая в своем полуфинале обыграла итальянцев со счетом 2:1.