Неудобный для США вопрос Соловьева поставил в тупик журналиста National Interest

Аргументированные ответы и встречные неудобные вопросы, которыми российский телеведущий Владимир Соловьев засыпал бравшего у него интервью журналиста National Interest Джейкоба Хейлбрунна поставили американца в тупик и заставили стушеваться.

Об этом пишет информационное агентство «Народные новости», комментируя попытки редактора американского журнала спровоцировать Владимира Соловьева на резкие ответы, заводя разговор о взаимоотношениях России и Соединенных Штатов Америки, российской истории и культуре, а также об Украине и Второй мировой войне. При этом Хейлбрунн старался вывести разговор о политике в русло нападок на Россию, задавая Соловьеву вопросы о том, возможно ли в РФ возвращение к власти коммунистов, и что может стать поводом для серьезных потрясений в обществе.

Однако российский журналист и телеведущий своей взвешенной и аргументированной позицией сам смог поставить в тупик своего интервьюера. В частности, говоря о «потрясениях в обществе», Соловьев отметил, что никак не мог ожидать от такой глобальной державы, как Соединенные Штаты Америки, что она допустит столько оглушительных провалов в самых разных сферах, как в последнее время.

«Я бы никогда не подумал о восстании, подобном восстанию BLM в Соединенных Штатах. Я никогда не мог представить, что Соединенные Штаты столкнутся со всеми беспорядками, с которыми они сталкиваются прямо сейчас», — отметил Соловьев.

Также, по его словам, невозможно было предположить, что в Америке будут вводиться санкции против журналистов, а также, что США вдруг решат занять настолько антироссийскую позицию и будут вводить противнее такое количество санкций.

«Я никогда не мог себе представить, что в американской правовой системе, американское правительство, американский конгресс примет закон и сочтет Россию противником», — добавил Соловьев.

Global Look Press / Joel Marklund / Keystone Press Agency

Кроме того, российский журналист напомнил, что, при всей любви американцев к разговорам о плюрализме и демократии, именно в Вашингтоне 6 января текущего года была убита женщина, принимавшая участие в мирном протесте против результатов президентских выборов 2020 года.

«Что случилось с теми людьми, которые пришли в Капитолий 6 января? Кто они? Они террористы, они борцы за свободу, они политические противники? Почему Америка стала такой неспокойной?» — засыпал Соловьев вопросами американского журналиста.

Хейлбрунн под напором Соловьева стушевался и поспешил перевести разговор на другую тему, оставив вопросы о неспокойной обстановке в Америке без ответа.