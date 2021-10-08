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Рар рассказал, как Евросоюз пытается усидеть на двух стульях

Рар рассказал, как Евросоюз пытается усидеть на двух стульях

Евросоюз демонстрирует политическую наивность, пытаясь одновременно развивать партнерство с Соединенными Штатами Америки и углублять собственную автономию в разных областях.

Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя озвученное в Европарламенте предложение создать Политический трансатлантический совет, который будет заниматься координацией Евросоюза и США в вопросах безопасности и внешней политике.

Данное предложение содержалось в докладе Европейского парламента по стратегической автономии Евросоюза и европейско-американским отношениям.

В документе, в частности, говорится, что Евросоюзу нужно обрести большую независимость в экономических вопросах, а также в том, что касается взаимоотношений с Китаем и обороны. Там же говорится о необходимости развития европейско-американского стратегического партнерства, и о том, что во главе Трансатлантического совета могли бы встать главы внешнеполитических ведомств Евросоюза и Соединенных Штатов.

Однако, по мнению немецкого политолога Александра Рара, подобными предложениями Европа лишь демонстрирует свою политическую наивность.

Рар рассказал, как Евросоюз пытается усидеть на двух стульях
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«Евросоюз пытается усидеть на двух стульях, стараясь, с одной стороны, углубить свою автономию в различных сферах, а с другой – развивать партнерство с США. Это, безусловно, тупиковая ситуация», — отметил эксперт.

По его словам, современные европейские элиты пришли к «идеологическому и даже религиозному консенсусу», который заключается в том, что Евросоюз не может идти против воли Вашингтона. Поэтому заявления о том, что расширение самостоятельности ЕС не должно навредить европейско-американским отношениям, на практике невыполнимы.

Единственная возможность для Европы выйти из сложившегося геополитического тупика заключается в том, чтобы перейти к полномасштабному сотрудничеству с Россией, уверен Александр Рар.

«Германия и Франция традиционно выступают за идею создания общеевропейского пространства с Россией. Но в рамках трансатлантического консенсуса многие признают, что вместо многополярности мир идет к биполярности, в рамках которой будет лишь две великих державы – США и Китай», — рассказал политолог.

Рар рассказал, как Евросоюз пытается усидеть на двух стульях
ФБА «Экономика сегодня»  / 

А Россия, по его словам, сохраняет сугубо оборонительную позицию по отношению к Евросоюзу и Соединенным Штатам, хотя ей бы следовало придерживаться более прогрессивной и в хорошем смысле наступательной политики.

Для Москвы с точки зрения экономического партнерства было бы выгоднее иметь дело с сильной Европой. Но Брюссель сможет выстроить по отношению к РФ более благоразумную политику лишь избавившись от влияния Вашингтона, заключил Рар.